Call of Duty: Black Ops 4 – Soll sehr Innovativ werden

Call of Duty ist spätestens seit Modern Warfare nicht mehr aus der heutigen Videospielkultur weg zu denken. Mit der Black Ops-Reihe hat sich das Entwicklerstudio Treyarch einen guten Namen machen können. Nun steht der vierte Teil der Reihe in den Startlöchern.

Black Ops 4 bekommt eine aufwändige PC-Umsetzung spendiert

Wie der Publisher Activision Blizzard nun bekannt gab, soll die PC-Version recht aufwändig umgesetzt werden. Call of Duty hatte in der Vergangenheit leider recht häufig technische Probleme bei den PC-Portierungen, welche teilweise immer noch bestehen. Das wollen die Publisher verhindern und versprechen dem Entwicklerteam bestmöglichste Unterstützung. Call of Duty Black: Ops 4 wird am 17. Mai offiziell vorgestellt. Der offizielle Releasetermin ist bisher der 12. Oktober 2018.

Quelle: seekingalpha