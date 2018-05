For Honor – Große Ankündigung auf der E3

Manche Spiele von Ubisoft haben nicht gerade einen leichten Start gehabt. Neben The Division und Rainbow Six: Siege ging es For Honor letztes Jahr ähnlich. Nach einem guten Anfang sind die Spielerzahlen nach einigen Wochen stark eingebrochen. Doch durch viel Arbeit seitens der Entwickler, wurde das Spiel weiter mit frischen Inhalten versehen und hat mittlerweile eine große Fangemeinde.

Auf der E3 sollen neue Inhalte bekannt gegeben werden

Im Zuge der Ankündigung der sechsten Season, welche am 17. Mai startet, wurde auch auf die E3 hingewiesen. Via Twitch gab Ubisoft nun bekannt, dass sich Fans auf einen großen Auftritt von For Honor auf der E3 gefasst machen können. Wir sind gespannt, was uns da erwartet.

Quelle: Ubisoft (via twitch)