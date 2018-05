Pathfinder: Kingmaker – Zweite Beta angekündigt

Das Entwicklerstudio Owlcat Games hat großes vor. Pathfinder: Kingmaker soll in die Fußstapfen der legendären Baldur’s Gate-Reihe treten. Jetzt wurde die nächste Beta angekündigt.

Zweite Beta bringt neue Story-Inhalte mit

In der ersten Testphase konnte man das erste Kapitel des Rollenspiel-Epos spielen. Nun in der zweiten Beta sind sogar das zweite und das dritte Kapitel spielbar. Alte Speicherstände können laut den Entwicklern problemlos genutzt werden. Des Weiteren wird es auch möglich sein, das Kingdom-Feature zu testen. In diesem habt ihr die Möglichkeit, euer eigenes Königreich zu errichten. Dieses müsst ihr dann auch verwalten und könnt nach eigenem Ermessen regieren. Es liegt an euch, ob ihr ein gütiger, oder ein böser König seid. Einen genauen Starttermin für die Beta gibt es bisher noch nicht. Allerdings könnte es durchaus sein, dass sie noch die nächsten Tage Online geht.

Quelle: Kickstarter