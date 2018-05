Xbox Game Pass – Ab Juni steigen wohl die Preise

Mit Sea of Thieves startete Microsoft seinen Xbox Game Pass Service. Der Dienst, der Zugang zu neuen Titeln ermöglicht, soll ab Juni aber anscheinend teurer werden.

Xbox Game Pass kostet euch bald mehr

Via Reddit teilte User cpHOG einen Screenshot eine Infonachricht von Xbox Live, welche die Preissteigerung ankündigte. Andere User haben ebenfalls über entsprechende Nachrichten berichtet. Von der Erhöhung scheinen die Abos unter 10€ betroffen zu sein. In Anbetracht der bekannten Beispiele könnte eine Erhöhung auf 12,99€ – 14,99€ möglich sein. Ob diese Erhöhung aber wirklich in ganz Europa an den Start gehen werden ist noch nicht sicher. Im Verlauf des Jahres sollen weitere Titel wie State of Decay 2 gleich zum Start verfügbar sein.

Quelle: Reddit