Beyond Good and Evil 2 – Neues Updatevideo zeigt Bewegungsmanöver und Kampfsystem

Es gibt ein neues Update zu Beyond Good and Evil 2 im Rahmen des Space Monkey Programs, dem Newsletter des Spiels. Im aktuellsten Video werden einige Mechaniken gezeigt, die im Spiel verwendet werden. Da wäre zum Beispiel die Bewegung mit dem Raumschiff, mit dem ihr von Planet zu Planet reist. Um im kooperativen Multiplayer nicht eure Freunde aus den Augen zu verlieren, könnt ihr eine Armada erstellen.

Der Kampfstab kehrt zurück

Ebenfalls wieder in Beyond Good and Evil 2 am Start ist der Nahkampf mit dem Stab. Im Video wird dieser ebenfalls ein wenig in den Fokus gerückt. Eine Neuerung im Vergleich zum Vorgänger ist der Jetpack, mit dem ihr allerlei Winkel der Spielwelt erkunden könnt. Wer weiterhin auf dem neusten Stand bleiben möchte, der kann sich auf der offiziellen Seite für das Space Monkey Program, den Newsletter, anmelden.

Quelle: Izuniy via Youtube