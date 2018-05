Red Dead Redemption 2 – Neuer Trailer veröffentlicht

Auf diesen Moment haben viele von euch gewartet. Der dritte Trailer von Red Dead Redemption 2 wurde heute veröffentlicht.

Ein gutes Feuer muss man einfach lieben

Wir schreiben das Jahr 1899. Der Wilde Westen ist so gut wie gezähmt, Revolverhelden und Gesetzlose sind fast nur noch ein Mythos. Aber eben nur fast. Red Dead Redemption 2 ist das Prequel des Western-Shooters-Hits von Rockstar Games aus dem Jahr 2010. Red Dead Redemption 2 wird voraussichtlich am 26. Oktober diesen Jahres auf Xbox One und PS4 veröffentlicht und kann bereits vorbestellt werden. Ein Release für PC/Mac ist bisher noch nicht geplant. Hier noch der Trailer:

Quelle: Rockstar Games (via Youtube)