Battlefield 1 – Erster DLC für kurze Zeit kostenlos

Mittlerweile gibt es vier DLCs für Battlefield 1 und der erste namens “They shall not pass” ist jetzt für Xbox One- und PC-Spieler kostenlos verfügbar. Dabei handelt es sich nicht um eine Testphase, wer also den DLC jetzt per Xbox Marketplace oder EA Origin herunterlädt, der behält die Inhalte für immer. Der DLC enthält neue Karten, Waffen, Operationen, eine neue Klasse und den neuen Frontlinien-Modus.

Neue Inhalte im Juni

Das Angebot gilt nur bis zum 15. Mai, wer also “They shall not pass” spielen möchte, der sollte schnell zuschlagen. DICE arbeitet währenddessen an neuen Inhalten für Battlefield 1. Im Juni erscheint ein neuer Modus namens “Shock Operations”, in dem fünf bisher nur in einem Premium-DLC verfügbare Karten spielbar sein werden.

Quelle: Polygon