FIFA 18 – Offizieller WM-Modus mit Trailer angekündigt

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Umsetzung zur FIFA Weltmeisterschaft. Allerdings nicht als separaten Titel oder kostenpflichtigen DLC, wie es in der Vergangenheit der Fall war, sondern in Form eines kostenlosen Updates für FIFA 18. Somit werden alle Team, Stadien, Trikots, Wappen, Bälle und der Pokal Einzug in das bekannte Spiel erhalten. Wie bei der FIFA Weltmeisterschaft üblich kann man dann von der Gruppenphase an, über die KO-Runde bis hin zum Finale alle Spiele in einem Turniermodus spielen.

FIFA WM 2018 kostenfrei für FIFA 18

Alle zwölf russischen Stadien sind zusammen mit neuen Zwischensequenzen vorhanden. Das Update wird am 29. Mai 2018 für die PlayStation 4, Xbox One, der Nintendo Switch und dem PC freigegeben.

Quelle: EA Sports