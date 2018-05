Cyberpunk 2077 – Enthüllung bereits auf der E3?

Die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) ist eine der wichtigsten Videospielmessen überhaupt. Dort werden so manche kommende Highlights und sehnsüchtig erwartete Spiele vorgestellt und angeteasert.

CD Projekt als Entwickler in der Kategorie Rollenspiel gelistet

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt soll auf der E3 ein Rollenspiel vorstellen. Ob es sich dabei wirklich um Cyberpunk 2077 handelt, ist von offizieller Seite her noch nicht bestätigt. Das Studio arbeitet aktuell auch noch an einem anderen, bis dato absolut unbekannten Titel. Möglich ist auch, dass CD Projekt beide Titel vorstellen werden. In den letzten Wochen überschlagen sich die Spekulationen über Cyberpunk 2077 förmlich. Eine Stellenausschreibung hatte für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Dort wird ein Marketingmitarbeiter gesucht, welcher neben allgemeiner Erfahrung auch Fähigkeiten in der Videoproduktion aufweist. Die Diskussion wurde weiter angeheizt. Das Studio gab bekannt, dass eine diesjährige Ausschüttung an die Aktionäre ausbleiben würde, da das Geld in eine Pre-Release-Werbekampagne für Cyberpunk 2077 fließen sollte. Doch Gewissheit werden wir wohl frühestens am 12. Juni diesen Jahres erhalten. Denn dann beginnt die E3 2018. Wir dürfen gespannt sein.

