Sword Art Online: Fatal Bullet – Neuer DLC mit passendem Trailer veröffentlicht

Für den Anime-Shooter Sword Art Online: Fatal Bullet hat Publisher Bandai Namco Entertainment einen neuen DLC veröffentlicht. Dieser trägt den Titel Ambush Of The Imposters und ist für PC, PlayStation 4 und XBox One erhältlich. Neben einem neuen Kapitel für die Story des Spiels wird auch ein neuer Dungeon mitsamt neuem Bossgegner ins Spiels implementiert. Besitzer des Season Pass erhalten den DLC kostenlos, während alle Mitglieder des Epic Reward Clubs zusätzlich ein Sinon-Alo-Kostüm spendiert bekommen.

Das sind die neuen Inhalte des DLCs

Neue spielbare Charaktere : Dyne, Yamikaze und Musketeer X

: Dyne, Yamikaze und Musketeer X Neuer Spielmodus „Bullet of Bullets“ : In diesem Offline-Modus können Spieler gegen Kirito und andere Charaktere antreten.

: In diesem Offline-Modus können Spieler gegen Kirito und andere Charaktere antreten. 4vs4-Deathmatch-Multiplayer-Modus (verfügbar in Hero Battle und Avatar Battle): Jetzt können Spieler in Vierer-Teams auch ohne Boss gegeneinander kämpfen.

(verfügbar in Hero Battle und Avatar Battle): Jetzt können Spieler in Vierer-Teams auch ohne Boss gegeneinander kämpfen. Neue Story, neuer Dungeon und neue Bosse sind ebenso verfügbar.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Europe