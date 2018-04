Hyrule Warriors: Definitive Edition – Neuer Charakter Trailer veröffentlicht

Mit dem bereits dritten Character Highlight Series Trailer stellt Nintendo eine Reihe weiterer Charaktere aus dem The Legend of Zelda-Universum vor, die in dem Spiel Hyrule Warriors: Definitive Edition spielbar sein werden. Dieses Mal geht es um diverse Charaktere aus dem Titel The Legend of Zelda: Wind Waker, die es ursprünglich nur in der 3DS-Version von Hyrule Warriors gab. Für die Switch werden jedoch alle Charaktere aus der Wii U- und 3DS-Version direkt zu Release verfügbar sein. Hyrule Warriors: Definitive Edition wird am 18. Mai 2018 für die Switch erhältlich sein.

Quelle: Nintendo (via Youtube)