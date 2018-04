Dragon Ball FighterZ – SSB Vegetto geleaked

Fusion Zamasu wurde eben erst als DLC-Charakter für Dragon Ball FighterZ angekündigt, da gibt es schon Neuigkeiten über den nächsten zusätzlichen Kämpfer des Animeprüglers. Diesmal ist es jedoch bisher keine offizielle Ankündigung, sondern vielmehr ein Leak eines Teaser-Trailers. Und er zeigt einen alten Bekannten, der schon in Dragon Ball Z seinen Auftritt hatte und nun in neuer Form zurückkehrt: Vegetto.

Neue Form, neue Kraft, alter Witzbold

Vegetto ist die Fusion aus Vegeta und Son Goku, wenn sie sich mit den Potara-Ohrringen vereinen. In Dragon Ball Z verwandelte er sich lediglich in einen Super Saiyajin, in Dragon Ball Super jedoch wird die Fusion erneut durchgeführt und diesmal erreicht Vegetto die Super Saiyajin Blau Stufe. Und so wird er auch in Dragon Ball FighterZ auftreten. Im geleakten Teaser sieht man sowohl altbekannte Attacken als auch seinen Spezialmove, das Final Kamehameha.

Quelle: AllGamesDelta via Youtube