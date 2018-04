Shadow of the Tomb Raider – Lara Crofts größtes Abenteuer offiziell vorgestellt

Lara Crofts bislang größtes Abenteuer wurde heute offiziell mit einem ersten Trailer und Preview-Versionen der Presse vorgestellt. In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre wohl dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist – dem weltberühmten Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider im neuen Trailer

“In Shadow of the Tomb Raider wird Lara Croft auf ganz neue und überraschende Weise gefordert”, ergänzt David Anfossi, Studio-Chef von Eidos-Montréal. “Unser Team hat vielfältige Skills, Kampftechniken und Ausrüstungsgegenstände entworfen, die von den Spielern gemeistert werden müssen. Denn man wird all seine Fähigkeiten benötigen, um in der tödlichen Dschungelumgebung und den düsteren Höhlen zu überleben“.

Shadow of the Tomb Raider wird von Eidos-Montréal in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics entwickelt und erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Quelle: Square Enix via Pressemeldung