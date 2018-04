Nintendo – Termin für den E3 2018 Livestream steht

Vom 12. bis 14. Juni blickt die versammelte Spiele-Welt mal wieder zur E3 nach Los Angeles. Auch in diesem Jahr hat Nintendo wieder einige Aktionen und Livestreams geplant. Dabei konzentriert Nintendo seine E3-Aktivitäten auf Spieleneuheiten, deren Start kurz bevorsteht. Dadurch rückt besonders ein Blockbuster-Titel dieses Jahr ins Rampenlicht: das kürzlich angekündigte Super Smash Bros. für Nintendo Switch, das noch 2018 erscheinen wird. Titel, deren Veröffentlichung für nach 2018 geplant ist, werden zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.

Super Smash Bros. Nintendo Switch wird auf E3 2018 gezeigt

Das Nintendo Treehouse Live @ E3 2018 wird am 12. Juni um 18:00 Uhr stattfinden und diverse Titel zeigen, welche noch 2018 erscheinen sollen. Hier warten neben Live-Eindrücken zu den kommenden Spielen auch Auftritte von Spieleentwicklern und allerlei Insider-Informationen auf die Zuschauer. Jeder kann die Videopräsentation in verschiedenen Sprachen und das Nintendo Treehouse-Programm in Englisch auf der offiziellen Nintendo-Seite zur E3 2018 sehen.

Quelle: Nintendo via Pressemeldung