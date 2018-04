Sonic Mania Plus – Definitve Edition des Retro-Abenteuers erscheint im Juli

Sonic Mania stellte Fans des blauen Igels vollends zufrieden, nicht zuletzt weil es sich auf die Retro-Wurzeln der Serie berief. Nun erscheint mit Sonic Mania Plus die Definitve Edition des Spiels und in ihr ist eine Menge Zusatzinhalt enthalten. Ein Trailer präsentiert diesen Inhalt in einer bunten und cartoonigen Art und Weise.

Neue Mitstreiter

Sonic Mania Plus bietet nicht nur die originale Version von Sonic Mania, sondern auch eine Vielzahl von neuen Zonen, Challenges und einem neuen Encore Modus. Zudem kehren zwei Charaktere zurück, die sich schon lange nicht mehr haben blicken lassen: Migthy, das Gürteltier und Ray, das Flughörnchen. Nun könnt ihr also mit insgesamt fünf Charakteren durch die Level flitzen. Ein Releasedatum für die Definitive Edition gibt es auch, sie erscheint am 17. Juli. In der Retailfassung sind außerdem noch ein Artbook, ein Mega Drive Wechselcover und eine holographische Packung enthalten.

