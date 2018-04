PlayStation Plus – Das sind die Spiele für den Mai 2018

Die neuen Titel für Playstation Plus wurden soeben offiziell angekündigt. Dieses Mal warten gleich mehrere Kracher darauf, von euch heruntergeladen zu werden. Wie immer gibt es mindestens zwei PS4-Spiele, zwei PS3-Spiele und zwei PS Vita-Spiele. Ab 2019 werden allerdings nur noch Spiele für die PlayStation 4 angeboten.

Gratis-Spiele für Playstation Plus im Mai 2018

Ab nächster Woche werdet ihr die neuen Spiele herunterladen können. Dieses Mal bekommt ihr Beyond: Two Souls und Rayman Legends für PS4, Risen 3: Titan Lords und Eat Them für die PS3, sowie King Oddball und Furmins für die Vita.

Hier sind die neuesten PS Plus Games im Mai:

Beyond: Two Souls (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3: Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita)

Furmins (PS Vita)

Quelle: PlayStation-Blog