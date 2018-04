NG – Neuer Horror Titel für PS Vita

Experience hat einen neuen Horrortitel für PS Vita enthüllt. In der aktuellen Famitsu wurde der Titel vorgestellt, viel ist aber noch nicht bekannt.

NG setzt die Spirit Horror Reihe fort

Mit Shiin oder übersetzt Death Mark, brachte Experience einen Horrortitel auf die PS Vita. Die Fortsetzung No Good, dafür steht der Titel, soll der nächste Eintrag in der Reihe werden. Viel ist noch nicht bekannt außer, dass die Entwicklung aktuell etwa zu 75% vollständig ist. Der Vorgänger Death Mark soll nach seinem PS4 Japan Release im Januar diesen Jahres auch für Switch und Xbox One erscheinen. Die Switch Version soll dabei schon im Juni erscheinen, während die Xbox Version noch kein Datum hat.

