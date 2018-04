Marvels Spider-Man – Iron Spider Suit als neuer Preorder Bonus

Marvels Spider-Man wird in diesem September auf die Playstation 4 schwingen. Jetzt gibt es einen weiteren Bonus für Vorbesteller.

Marvels Spider-Man bekommt neuen Preorder Bonus

Neben dem schon gezeigten Spider-Punk Suit für Spidey, kommt jetzt der Iron Spider Suit hinzu. Am Ende von Spider-Man Homecoming konnte man den Anzug bereits sehen. Da auch vorherige Titel bekannt für die Vielzahl an unterschiedlichen Kostümen bekannt waren, überrascht der Neuzugang natürlich nicht. Unter den im Spiel freischaltbaren Kostümen, werden bestimmt einige berühmte Kostüme der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, zu finden sein. Am 7. September soll der Titel dann erscheinen und Fans werden sich durch die Häuserschluchten schwingen können.

Quelle: Playstation (via Youtube)