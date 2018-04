Destiny 2 – Neue Infos zur zweiten Erweiterung Kriegsgeist

Bungie hat es dieser Tage nicht allzu leicht. Der Start vom ersehnten Destiny 2 war für viele Spieler mehr als enttäuschend. Auch die erste Erweiterung Fluch des Osiris hat nicht gerade dazu beigetragen, dass die Spieler in Scharen zu Destiny zurückkehren. Mit dem zweiten DLC könnte es allerdings anders aussehen.

Mit Kriegsgeist zurück zu alten Tugenden?

Bungie hat seit dem Release von Destiny 2 mit viel Kritik zu kämpfen. Doch die Entwickler nehmen sich diese zu Herzen und arbeiten unter Hochdruck dran, das Spielerlebnis in Destiny 2 stets zu verbessern. Mit dem zweiten DLC, welcher noch im Destiny 2 Erweiterungspass enthalten ist, werden einige neue Features hinzugefügt. Neben neuen Story Missionen um die verschollen geglaubte Hüterin Ana Bray, den obligatorischen neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen, Strikes und Raids gibt es auch wieder eine neue Gegend zu erkunden: die Eiskappen des Mars. Des Weiteren will Bungie mit der neuen Erweiterung auch das PvE-Segment stärken. Ab dem 8. Mai diesen Jahres wird Kriegsgeist für PC, Xbox One und PS4 erhältlich sein. Hier noch der Trailer:

Quelle: Bungie (via Youtube)