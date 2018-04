Battletech – Neues Strategiespiel veröffentlicht

Paradox Interactive, unter anderem für Stellaris oder die Hearts of Iron-Reihe verantwortlich, haben heute ihr neustes Projekt veröffentlicht: Battletech.

Rundenstrategie mit riesigen Mechs

Ältere Semester unter euch kennen sie vielleicht noch. Große, schwerfällige, bis unters Dach bewaffnete Kampfläufer. Die Rede ist natürlich von Mechs. Früher ein wichtiger und bekannter Bestandteil der Videospielkultur sind sie in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Das wollen die Entwickler von Battletech nun ändern. In diesem futuristischen Strategiespiel kommandieren wir mehrere dieser Kampfkolosse übers Schlachtfeld. Sie sind in Sachen Bewaffnung, Panzerung und Mobilität komplett individualisierbar. Der Titel ist aktuell nur für den PC Verfügbar. Die Standardversion kostet 39,99 Euro und die Digital Deluxe Version ist für 49,99 Euro unter anderem bei Steam zu haben. Versionen für Mac und Linux sind noch in Arbeit. Jedoch sind bisher keine Konsolenportierungen geplant.

Quelle:Paradox Interactive (via Youtube)