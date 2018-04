Das Spiel 11-11: Memories Retold entsteht in Kollaboration mit Aardman Animations und DigixArt Studio. Das Spiel soll ein storyfokusiertes Adventure im ersten Weltkrieg darstellen. Das Besondere ist der markante Artstil, der an Bilder der Zeit um den ersten Weltkriege erinnert. Das Spiel hat noch keinen Erscheinungstermin, aber soll für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Neues Spiel von Bandai Namco angekündigt

Quelle: Gematsu