Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Starcraft Fanpaket zum 20th Anniversary

Am 31. März 1998 begann ein neues Kapitel der Echtzeitstrategie. StarCraft eroberte die Festplatten und Herzen der Spieler und war neben Counter-Strike einer der wichtigsten Wegbereiter der heutigen Esport-Szene. Anlässlich des 20. Geburtstages des Spiels, der am 31. März 2018 gefeiert wird, verlosen wir drei coole Fanpakete für euch.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Blizzard Entertainment drei Fanpakete zum 20 jährigen Starcraft-Jubiläum:

Gewinner 01: Starcraft T-Shirt plus Buch Starcraft Evolution

Gewinner 02: Starcraft T-Shirt plus Heroes of the Storm Nova Figur

Gewinner 03: Starcraft T-Shirt plus Pop! Games Figur Starcraft 2 Kerrigan

Was muss ich tun?

Schau dir einfach unser Video 8 FAKTEN ÜBER STARCRAFT an und befolge die dort genannten Anweisungen:

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 05. Mai 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Blizzard Entertainment für die Bereitstellung der Preise.