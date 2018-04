Dragon Ball FighterZ – Fused Zamasu ist der nächste DLC-Kämpfer

Nach Bardock und Broly wurde nun der dritte DLC-Kämpfer für Dragon Ball FighterZ offiziell angekündigt. Wie Bandai Namco auf Facebook und Twitter verkündete wird Fused Zamasu den Kämpfern beitreten. Somit ist der nächste Charakter aus Dragon Ball Super am Start, der vierte nach Beerus und den Super Saiyajin Blau-Formen von Goku und Vegeta.

Eine göttliche Erscheinung

Für all diejenigen, die Dragon Ball Super noch nicht geschaut haben, folgen jetzt einige Spoiler, also weiterlesen auf eigene Gefahr. Fused Zamasu ist die fusionierte Form von Goku Black und dem angehenden Kaio SHin Zamasu, welche einen Pakt geschlossen haben, um die gesamte Menschheit auszurotten. Nun tritt diese göttliche Kreatur auch in Dragon Ball FighterZ an, um seine Kräfte unter Beweis zu stellen. Einige Screenshots zeigen ihn bereits in Action. Ein genaues Releasedatum für Fused Zamasu gibt es noch nicht.

