Quantic Dreams neues Spiel hat den Goldstatus erreicht. Um dieses Ziel gebührend zu feiern, erscheint am 24. April eine Demo in der ihr einen ersten Blick auf das Detroit des 21 Jahrhunderts werfen dürft. Genau einen Monat später am 25. Mai erscheint Detroit: Become Humans dann auch schon.

Ebenso erschien ein neuer Trailer.

Quelle: Gematsu