Campo Santo – Valve kauft Firewatch Entwickler

Mit einem überraschenden Statement kündigt Entwickler Campo Santo, die Übernahme durch Valve an. Der Steam Konzern hat sich damit zum ersten Mal seit langen ein frisches Studio an Bord geholt.

Campo Santo ist nun Teil von Valve

In ihrem eigenen Blog, haben die Entwickler die Übernahme bekanntgegeben. Das Studio, dass ursprünglich aus Telltale Mitgliedern bestehende Team, wird auch unter Valve die Arbeit an ihrem aktuellen Projekt fortführen. Das First Person Adventure Game Valley of Gods wird allerdings unter Valves Flagge erscheinen. Was darüber hinaus aus dem Zusammenschluss hervorkommt, bleibt abzuwarten. Firewatch soll zusätzlich weiterhin Support durch das Studio erhalten.

Quelle: CampoSanto Blog