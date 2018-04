Edmund McMillen und James ID haben den ersten Teaser Trailer ihr Spiel The Legend of Bum-bo. Das Spiel ist ein Spinoff von The Binding of Isaac und möchte ein randomly-generated turn-based puzzle RPG sein. Es soll 2018 für PC, Mac und iOS erscheinen, eine Switch Version ist für 2019 geplant.

Hier der Teaser Trailer.

Quelle: Gematsu