PlayerUnknown’s Battlegrounds – Neuer Spielmodus veröffentlicht

Battle Royale ist im Moment DER Begriff in der Videospielwelt. Viele Entwickler wollen mit auf den Hype-Train. Doch damit das auch klappt, brauchen sie auch frische Ideen.

Bei PUBG regnet es Autos vom Himmel

PlayerUnkown’s Battlegrounds ist aktuell eines der beliebtesten Online-Spiele. Doch damit da so bleibt, arbeiten Bluehole und die PUBG Corporation kontinuierlich an ihrem Meisterwerk. Vor wenigen Stunden haben die Entwickler einen neuen Modus ins Spiel implementiert: Metal Rain. In diesem neuen Spielmodus ist es erstmals möglich, mit acht statt mit vier Spielern in einem Squad zu sein. Des Weiteren ist nun die Möglichkeit gegeben, mittels einer Flare Gun ein gepanzertes Fahrzeug zu ordern. Dieses wird dann im Zielgebiet per Fallschirm abgeworfen. Dies ist allerdings nur außerhalb sicherer Zonen möglich. Metal Rain soll noch bis einschließlich 23. April spielbar sein.

Quelle: Bluehole (via Steam)