Hyrule Warriors Definitive Edition – Weitere Charaktere in neuem Trailer vorgestellt

Mit dem 18. Mai erscheint ein weiterer Port für die Nintendo Switch, dessen Ursprünge auf der Wii U und dem 3DS lagen. Denn die Hyrule Warriors Definitive Edition umfasst das Hauptspiel Hyrule Warriors sowie alle bisher veröffentlichten Erweiterungen, die für die Wii U und die 3DS Version jemals erschienen sind. Um auf den nahenden Release einzustimmen, hat Nintendo einen weiteren Trailer veröffentlicht, der diverse Kämpfer aus dem The Legend of Zelda-Universum vorstellt. Im Fokus stehen diesmal Charaktere aus Ocarina of Time, Majora’s Mask sowie Link’s Awakening. Insgesamt wird euch der Titel 29 Charaktere als Auswahl bieten.

Quelle: Nintendo (via Youtube)