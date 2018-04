God of War – Photo Mode soll bald kommen

Cory Barlog zeigte sich nicht nur interessiert an einem Photo Mode für God of War. Vielmehr versprach er auch, dass das Team aktuell etwas in Arbeit habe und er hat Wort gehalten.

God of War soll bald einen Photo Mode bekommen

In einem Livestream zum Start von Kratos neuem Abenteuer, stellte das Studio den Modus für Hobbyfotografen vor. Darüber hinaus wurden auch einige der Features vorgestellt die Spielern zur Verfügung stehen werden. So soll es möglich sein, die Gesichter von Kratos und Atreus zu manipulieren und verschiedene Presets auszuprobieren. Dinge wie Filter werden dabei wohl auch verfügbar sein, um beeindruckende Schnappschüsse zu machen. Der Modus soll in einem kommenden Update nachgereicht werden.

Quelle: @SonySantaMonica (via Twitter)