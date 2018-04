Xbox – Dieses Jahr auch wieder auf der E3 dabei

Vom 12. bis zum 14. Juni 2018 findet wieder die Electronic Entertainment Expo – kurz E3 – in Los Angeles statt.

Microsoft wieder stark vertreten

Auch in diesem Jahr ist Microsoft wieder sehr stark präsent. Es erwarten uns viele neue Informationen rund um die Xbox. Den Auftakt macht das Xbox E3 Briefing, welches schon am 10. Juni ab 22:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Xbox Mixer Kanal verfolgt werden kann. Microsoft hat wohl einige heiße Eisen im Feuer. Auf der E3 erwarten uns wohlmöglich einige Neuankündigungen und mehr. Auch sind wieder einige Publisher und Entwickler mit an Bord und stehen in exklusiven Interviews Rede und Antwort zu ihren Projekten.

Quelle: Pressemeldung