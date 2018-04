Serious Sam 4: Planet Badass – Neuster Teil des Franchises angeteasert

Ja ihr habt richtig gelesen. Serious Sam kehrt zurück! Der unerschrockene Hüne kehrt auf die heimischen Bildschirme zurück.

Weder mit Schirm, Charme, noch Melone. Dafür aber mit Wumms!

Zwar sind bisher schon einige Spiele mit Sam “Serious” Stone auf den unterschiedlichsten Plattformen erschienen, jedoch gab es bisher noch keinen würdigen Nachfolger für die Shooter-Reihe. Das soll sich laut Entwickler Croteam und Publisher Devolver Digital nun ändern. Die Beiden haben jetzt bekannt gegeben, dass sie am vierten Teil der Reihe arbeiten. Serious Sam 4: Planet Badass lautet der Titel und soll an alte Tugenden anknüpfen: massenweise Gegnerhorden, dicke Knarren und riesige Endbosse. Wann der Titel erscheint, ist leider noch nicht bekannt. Auf der kommenden E3 sollen weitere Infos folgen. Hier schon mal ein Teaser zum Einstimmen auf Serious Sam 4: Planet Badass.

Quelle: Devolver Digital (via Youtube)