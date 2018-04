Pokémon – Switch-Version soll laut Gerücht schon im November erscheinen

Viel ist über die kommende Switch-Version von Pokémon nicht bekannt. Derzeit wird heiß diskutiert, ob es eine gänzlich neue Generation mit neuen Taschenmonstern wird oder eher doch ein Remake einer Vorgängerversion. Auch über den Release wird eifrig spekuliert. Mehrere Quellen deuten auf einen Release noch in diesem Jahr hin. Nun gibt es weitere Gerüchte, welche dieses Datum noch weiter eingrenzen.

Pokémon Switch zum Weihnachtsgeschäft?

Das neueste Gerücht ist vom Twitter-User Pixelpar, welcher als Insider der Industrie bekannt ist. Laut ihm befindet sich Pokémon für die Switch schon seit Februar in der Lokalisierung. Demnach ist ein Release in diesem Jahr so gut wie sicher, Pixelpar geht aber noch einen Schritt weiter mit seiner Voraussage. Basierend auf dem Timing der vorherigen Releasedaten der Spielereihe geht er von einem Release im November/Dezember diesen Jahres aus. Offiziell ist bisher allerdings noch nichts.

Quelle: @pixelpar via Twitter