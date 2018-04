Housemarque – Studio deutet neues Spiel im Tweet an

In dieser Woche findet die Reboot Develop im kroatischen Dubrovnik statt, an der hauptsächlich Indie-Entwickler teilnehmen und ihre neusten Projekte präsentieren. Auch der Entwickler Housemarque, welcher in den letzten Jahren Spiele wie Dead Nation, Super Stardust HD oder Alienation, wird laut dem eigenen Tweet an der Messe teilnehmen.

Neues Spiel der Dead Nation Entwickler?

In dem Tweet wird lediglich der Hashtag #soon mit der Reboot Develop 2018 gebracht. Weitere Details lassen sich derweil allerdings nicht entnehmen. Es bleibt also abzuwarten, ob und welches Spiel am Wochenende gezeigt wird. Zuletzt konzentrierte sich das Studio auf die PlayStation-Systeme.

Quelle: Housemarque via Twitter