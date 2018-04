Hokuto ga Gotoku – Sega könnte über Veröffentlichung im Westen nachdenken

Eine offizielle Umfrage für das Spiel Yakuza 6: The Song of Life weckt den Eindruck, dass Sega es in Betracht ziehen könnte das Spiel Hokuto ga Gotoku für den westlichen Markt zu lokalisieren.

Das Spiel basiert auf der Anime Serie Fist of the North Star (jap. hokuto no ken) und vereint die Yakuza Open World-Mechanik mit Elementen der Serie. Wie bei den Spielen des Ryu Ga Gotoku Studio darf man mit einem hohen Gewaltgrad rechnen.

Inhalt der Umfrage

Bisher hat Sega noch keine Lokalisation des Spiels angekündigt, allerdings fragt eine von den Yakuza Entwicklern erstellte Umfrage wie stark man an dem Fist of the North Star Spiel sei. Folgende Optionen sind wählbar.

Würde ich nicht kaufen

Würde ich vermutlich nicht kaufen

Würde ich kaufen, wenn die Bedingungen stimmen

Würde ich vermutlich kaufen

Day One! Würde ich pre-ordern

Das Spiel ist seit dem 8. März in Japan erhältlich

Quelle: Gematsu