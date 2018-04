World of Demons – Platinum Games erster Mobile-Titel

Platinum Games ist für schnelle, abgefahrene Actiontitel bekannt und mit ihrem neuen Projekt World of Demons bringen sie dies nun auch auf mobile Geräte. In dem charakterbasierten Action-Hack’n’Slash tretet ihr gegen eine Vielzahl von Dämonen an und bekämpft sie mit Schwertern, Speeren und allerlei anderen Waffen.

Okami als Inspiration?

Der Look von World of Demons erinnert sofort an Okami. Cell-Shading-Grafik gepaart mit asiatischer Kultur, da lassen sich schon Vergleiche ziehen. In Platinums neuem Spiel müsst ihr zudem ebenfalls Linien ziehen, um anzugreifen. Hinzu kommt außerdem auch noch ein Aspekt des Monstersammelns, denn die besiegten Dämonen könnt ihr a la Pokémon einfangen und in euren nächsten Kämpfen verwenden. Das Spiel ist wird Free-to-Play sein und im Sommer für iOS und etwas später auch für Android erscheinen.

Quelle: Izuniy via Youtube / Polygon