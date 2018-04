LEGO The Incredibles – Erster Gameplaytrailer zeigt Familie Parr in Action

Im Sommer diesen Jahres erscheint mit Die Unglaublichen 2 eine der am meist ersehntesten Pixar-Fortsetzungen überhaupt in den Kinos und passend dazu erscheint mit LEGO The Incredibles auch gleich das Spiel dazu. In der Bauklötzchenvariante der Superheldenstory spielt ihr beide Filme nach und erlebt mit der Parr-Familie aufregende Abenteuer. Ein erster Gameplaytrailer zeigt nun, wie das Ganze im Endeffekt aussehen wird.

LEGO-Spiel bleibt LEGO-Spiel

LEGO The Incredibles wird, dem neuen Trailer nach zu urteilen, nicht wirklich von der altbekannten Funktionsweise der LEGO-Spiele abweichen. Ihr erkundet mit verschiedenen Charakteren, ausgestattet mit unterschiedlichen Superkräften, die Gegend und spielt euch so durch die Level. Im Trailer sieht man bereits, wie einige Fähigkeiten miteinander kombiniert werden, um kleinere Rätsel zu lösen. Der typische LEGO-Humor darf dabei natürlich nicht fehlen und verleiht den bekannten Szenen aus den Filmen etwas mehr Pepp. LEGO The Incredibles erscheint am 13. Juli für PC, PS4, Xbox One und Switch.

Quelle: Izuniy via Youtube