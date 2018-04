God of War – Special Edition Konsole mit eindrucksvoller Mod

Die God of War Special Edition Konsole hat eine wirklich beeindruckende Mod erhalten. Die brasilianische Mod Firma Sublime Skins hat der Konsole einen hübschen Effekt verpasst.

God of War Special Edition Konsole lässt die Runen leuchten

Die Modder von Sublime Skins haben mit Lightshield ein Panel aus Acryl mit den Runen des Konsolendesigns versehen und die Basis sorgt für das Licht. Dank steuerbarer RGB LEDs können die Runen in allen verschiedenen Farben erstrahlen. Selbst Cory Barlog wünschte sich ursprünglich eine Beleuchtung in der Special Edition Konsole, was aber auch Kostengründen nicht verwirklicht wurde. Dank der Modder haben wir aber jetzt zumindest eine Idee, von dem was hätte sein können.

Quelle: Sublime Skins Personalizados (via Youtube)