Warframe Beasts of the Sanctuary – Khora schwingt bald die Peitsche

Mit Warframe Beasts of the Sanctuary steht bald das nächste, große Update an. Neben einem neuen Modus, wird dieses Update auch den 35. Frame ins Spiel bringen.

Warframe Beasts of the Sanctuary bringt Khora und einen neuen Modus

Noch in dieser Woche wird mit Khora, der erste neue Frame in 2018 erscheinen. Zusätzlich wird das Update den Sanctuary Onslaught Modus mitbringen, indem neue Herausforderungen auf euch warten. Fans warten schon eine Weile auf Khora und ihr Metall-Kavat Venari und nach einer kompletten Überarbeitung ist es jetzt soweit. Mit Whipclaw peitscht Khora ihre Feinde in Stücke oder fesselt sie mit Ensnare. Ihr Metall-Kavat Venari kann verschiedene Funktionen wie Angriff, Heilung oder Schutz erfüllen. Die vierte Fähigkeit Strangledome erzeugt eine Kuppel aus Ketten die jeden Feind in Reichweite fesseln und erwürgen. Darüber hinaus wird es auch wieder neue Waffen und kosmetische Items geben. Im Mai wird das Update dann auch für PS4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Digital Extremes (via Pressemeldung)