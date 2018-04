Overwatch – Blizzard fügt kompetitiven 6VS6-Modus hinzu

Bislang gibt es nur einen Ranked-Modus in Overwatch, in welchem ihr in einem der drei Modi (King of the Hill, Eroberung, Eskort) spielt. Der 6-VS-6-Deathmatchmodus war bisher nur ein Nebenmodus, in dem man zwischendurch ein wenig Dampf ablassen konnte. Nun wird dieser Modus allerdings auch kompetitiv.

Rise up the ranks and compete with the best elimination players in the world. 6v6 Competitive Elimination is live now! pic.twitter.com/NWzQGbjxFy — Overwatch (@PlayOverwatch) April 17, 2018

Season 1 von 6VS6 startet

Abseits vom normalen Ranked-Modus wurden die beiden Eventmodi Lucioball und Capture the Flag mit Ranked-Versionen gesegnet. Diese waren aber nur so lange aktive, wie das jeweilige Event stattfand. Nun wird der Ranked-Modus von 6VS6 eingeführt und er soll auch bleiben. Die erste Season ist gestartet und geht bis zum 8. Mai. Alle bisherigen Eliminierungs-Maps sind vorhanden sowie die Ayutthaya-Karte des letzten Capture the Flag-Events. Des weiteren wird die Lockout-Regel verwendet, bei welcher das siegreiche Team für die nächsten Runden die bisher verwendeten Helden nicht mehr verwenden darf.

