My Hero One’s Justice – Neue Details zum Sidekick-System und Shigaraki Tomura

Bandai Namco Entertainment hat neue Details und Gameplay-Features zu My Hero One’s Justice bekannt gegeben. Darunter befindet sich zum einen ein Einblick in das Sidekick-System, zum anderen zeigt der Publisher den Anführer der Schurken Shigaraki Tomura.

Fürchtet euch vor Shigaraki Tomura !

Der Anführer der Liga der Schurken hat eine ganz besondere Macke, den “Zerfall“, der seine Gegner verrotten lässt. Er wird nicht zögern, alle, die ihm im Weg stehen, zu zerstören. Für jeden aufeinanderfolgenden Treffer seiner Spezialfähigkeit startet ein Countdown, der über das Schicksal des Gegners entscheidet. Wenn man mit dieser Spezialfähigkeit vier Treffer in Folge erzielt hat, werden die HP des Gegners automatisch auf null gesetzt.

Mit dem Sidekick-System verbünden sich Spieler im Kampf mit zwei Sidekicks und können so das Blatt im Kampf wenden. Sie können sich mit Charakteren ihrer Wahl zusammenschließen und erhalten so allerlei Unterstützung. Das ist die perfekte Möglichkeit, vernichtende Combos zu erzeugen und so die Gewinnchancen im Kampf zu erhöhen.

My Hero One’s Justice erscheint noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und digital für PC via Steam. Ein genauer Zeitpunkt ist allerdings noch nicht bekannt.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Europe