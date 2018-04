Monster Hunter World – Kostenloses Update in den Startlöchern

Monster Hunter World profitiert immer noch von einer großen Community. Bald gibt es wieder neues zu entdecken.

Neues Update bringt unter anderem neue Monster und eine neue Quest-Region

Ab Donnerstag, den 19. April diesen Jahres wird das Update kostenlos für Xbox One und PS4 zur Verfügung gestellt. Neben neuer Ausrüstung wird auch eine neue Quest-Region verfügbar sein. Des Weiteren hält auch ein neues Monster Einzug in die Welt von Monster Hunter World: Der Drachenälteste Kulve Taroth. Die Quest dazu steht allen Spielern ab Jägerrang 16 zur Verfügung. Neben dem neuen Content werden auch einige Bugs ausgemerzt und neue Features implementiert. So ist es nach dem Update unter anderem Möglich, komplette Inventarinhalte mit nur einem Knopfdruck zu verkaufen.

Quelle: Capcom