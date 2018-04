God of War – Neuer Trailer veröffentlicht

Der Release von God of War steht unmittelbar bevor. Die Fans sind schon ganz gespannt. Um auf den bevorstehenden Release einzustimmen, hat Sony Interactive Entertainment jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht.

Triff die Trolle

Im neusten Trailer werden die gigantischen Trolle vorgestellt. Diese furchteinflößenden Bestien stellen eine ernsthafte Gefahr dar. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der nordischen Mythologie. Aber nichts, womit Kratos nicht fertig werden könnte. Wir sind gespannt, wie es sich anfühlen wird, ihnen im neusten Teil der God of War-Saga entgegen zu treten. God of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv auf Playstation 4.

Quelle: Sony (via Youtube)