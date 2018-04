World of Warcraft – Mobiles Auktionshaus wird geschlossen

Laut dem Community Manager “Ythisens” wird das Auktionshaus aus World of Warcraft in Kürze schließen – zumindest mobil via App. Wenn es nach dem Posting geht, würde sich die App für WoW einfach nicht mehr rentieren. Zu wenig User sind mobil unterwegs, um Aktionshandel zu betreiben. Zudem würde die App zu viel Ressourcen seitens der Entwickler fressen und zu viel Kosten.

Mobiles Auktionshaus von WoW wird abgeschaltet

Nicht nur die wenige Nutzung sei ein Problem, auch die vielen Bugs und Fehler treiben die Arbeit der Entwickler oft an ihre Grenzen. Bereits am 18. April 2018 wird die App vom Netz genommen. Sollten die Entwickler in Zukunft wieder mehr Zeit für die Fehlerbehebung haben, würde das mobile Aktionshaus wieder zurückkehren.

Quelle: Forum Battle.net