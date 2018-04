THQ Nordic – Publisher verzichtet wegen WM auf die E3

In einer Pressemitteilung kündigte Publisher THQ Nordic an, dass sie in diesem Jahr nicht an der E3 teilnehmen werden. Traditionell waren die Auftritte des Publishers auf der E3 sowieso immer recht klein gehalten, meist wurden nur Stände in den etwas kleineren, ruhigeren Hallen der Messe genutzt. In diesem Jahr kommt den Österreichern jedoch ein Event dazwischen, welches sie auf gar keinen Fall verpassen möchten: Die Fußball-WM in Russland.

WM statt E3

Im offiziellen Statement seitens THQ Nordic heißt es: “Schweren Herzens verkünden wir hiermit, dass wir bei THQ Nordic keine Sekunde dieses grossartigen Sportereignisses verpassen möchten und uns daher “gezwungen” sehen, in unseren schönen Wiener Biergärten zu bleiben. Die ein oder andere coole Pressekonferenz (Devolver, wir setzen auf euch!) werden wir uns natürlich ansehen.” Wie ernst dieser Grund gemeint ist, ist nur zu erahnen. Jedenfalls werde man, so ließ es der Publisher verlauten, auf der kommenden gamescom wieder vertreten sein. Dann wird THQ Nordic mit Spielen wie Darksiders 3, Wreckfest, Biomutant und Fade to Silence auftreten.

Quelle: Polygon