Shenmue – Sega kündigt Remaster Collection an

Mit der Ankündigung des dritten Teils von Shenmue auf der E3 2015, sorgten bei Sony und Sega vielen Fans für Freudentränen. Jetzt hat Sega auch den Rest der Reihe gerettet.

Wie Sega über den offiziellen Twitter Account bekannt gab, wird noch in diesem Jahr eine Remaster Collection erscheinen. Diese soll die ersten beiden Teile in vollständiger Überarbeitung enthalten sowie mit einigen Neuerungen kommen. Darüber hinaus werden sowohl eine japanische als auch eine englische Tonspur enthalten sein. Einen genauen Termin gibt es zwar leider noch nicht aber die E3 ist ja nicht mehr weit. Erscheinen soll die Collection für PS4, PC und Xbox One.

You’ve asked, we listened and we’re extremely excited to finally announce that Shenmue I & II are coming to PS4, Xbox One and PC in one package! Both games will feature Japanese and English voice overs, the choice of classic or modern controls and more! #ShenmueSaved pic.twitter.com/q2t9ZhuAWm

