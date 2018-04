MINECON Earth – Live-Event findet im September 2018 erneut statt

In diesem Jahr findet die MINECON Earth statt. Die große Liveshow soll rund 90 Minuten dauern und wird mit zahlreichen Informationen rund um Minecraft gespickt sein. Schwerpunkt sollen in diesem Jahr die Community-Panels sein, an denen die Fans teilnehmen können.

MINECON Earth findet auch 2018 wieder statt

Am 29. September startet der weltweite Livestream zur MINECON Earth. Die große Liveshow dauert etwa 90 Minuten und ist gespickt mit zahlreichen Informationen rund um Minecraft. Ein Schwerpunkt der diesjährigen MINECON Earth sind Community-Panels, an denen auch Du problemlos teilhaben kannst: Mit einem eigenen Panel und etwas Glück wirst Du ein Teil der Liveshow.

Hier geht es direkt zum Anmelde-Formular.

Quelle: Microsoft via Pressemeldung