Capcom hat heute offiziell die Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 für alle Systeme angekündigt. Für beide Collections waren bereits Ende Februar ratings aufgetaucht. Neben der Ankündigung gibt es bereits einen japanischen Trailer, den ihr hier sehen könnt. Collection 1 behinaltet Mega Man X1 – X4, wohingegen Collection 2 den Rest bis Mega Man X8 enthält. Neben Verbesserungen wie höhere Auflösungen, kann man auch einen Filter anschalten, der die 2d Teile etwas schöner auf heutigen Bildschirmen darstellt. Dazu gesellen sich jeweils ein Museum und X Challenges.

Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 erscheint in Japan am 26. Juli PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam. Ein Westreleasetermin sollte in der nächsten Zeit folgen.

Quelle: Capcom