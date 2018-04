Halo 6 – 343 Industries sucht Lead Graphics Developer

Es gibt Neuigkeiten zu 343 Industries neustem Projekt. Offenbar dreht sich alles um den nächsten Halo-Teil, der derweil in Redmond entsteht. Mit einer aktuellen Stellenanzeige sucht das Entwicklerteam nämlich einen Lead Graphics Developer. In der Ausschreibung wird eindeutig darauf hingewiesen, dass die gesuchte Person an der “Zukunft von Halo” arbeiten wird.

Erscheint Halo 6 in 4K mit 60fps?

Doch damit noch nicht genug, das nächste Halo-Spiel soll in 4K bei 60fps flüssig laufen. Während Halo 5: Guardians bereits ein Xbox One X Enhanced Upgrade erhielt, soll der neuste Teil also direkt zum Launch in 4K spielbar sein. Aufmerksam wurde der Twitter-User blueisviolet. Die Stellenausschreibung findet ihr hier:

https://t.co/z1CikHOdrr

343 Industries

"If stunning 60Hz 4k graphics gets you excited, this is the right job for you"

"pushing the visual bar to inconceivable levels on future FPS Halo titles" — blue nugroho (@blueisviolet) April 13, 2018

Quelle: blueisviolet via Twitter