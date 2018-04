Conan Exiles – Countdown-to-Launch-Trailer macht Lust auf mehr

In Zusammenarbeit mit Koch Media, wird Conan Exiles den Weg Anfang Mai in den Handel finden. Das Open-World-Abenteuer von Funcom befindet sich derweil noch in der Early Access Phase und wird diese in Kürze verlassen.

Conan Exiles verlässt den Early Access

„Wir wollten sicher gehen, dass der Abschluss des Early Access nicht nur etwas ist, bei dem man einfach den Status des Spieles ändert und sagt; So, fertig. Abgesehen davon, dass Conan Exiles erstmals auf der PS4 erscheinen wird, gibt es eine stark erweiterte Spielwelt sowie zahlreiche neue Features, wie Monster-Invasionen – Purge genannt -, ein überarbeitetes Kampfsystem und viele weitere große Neuerungen, die diese Version von Conan Exiles zu der ultimativen Version machen. Wenn man bisher unsicher war oder gerade dabei ist Conan Exiles zu entdecken, dann ist der 8. Mai das Datum, an dem man dieses Abenteuer beginnen solltest“, sagt Funcom CEO Rui Casais.

Conan ist ab 8. Mai 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel erhältlich.

Quelle: Funcom via Pressemeldung