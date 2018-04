My Hero One’s Justice – Finaler westlicher Name und Gameplaytrailer enthüllt

Bisher war das kommende Spiel zur Anime- und Mangaserie My Hero Academia unter mehreren Namen bekannt. In Japan erscheint es als “Boku no Hero Academia: One’s Justice”, für den westlichen Markt war “my Hero Game Project” der Arbeitstitel. Nun ist auch der westliche Name bekannt: Das Spiel erscheint bei uns als My Hero One’s Justice. Einen neuen Trailer zum Spiel gibt es ebenfalls und er präsentiert einige bisher noch nicht bekannte Features.

Sidekicksystem und zerstörbare Umgebung

Bisher war nur eines über My Hero One’s Justice bekannt: Ihr könnt mit den beliebten Charakteren aus der Serie gegeneinander antreten und euch mit deren Superkräften messen. Nun zeigt der aktuelle Trailer ein paar weitere Features. So gibt es ein Sidekicksystem, mit dem ihr zwei Helden an eure Seite holen könnt, die euch im Kampf zur Seite stehen können. Die Kämpfe sind actionreich und intensiv und so wird die Umgebung nicht lange halten, alle Kampfumgebungen können zerstört werden. Ein Releasedatum für My Hero One’s Justice gibt es bisher noch nicht.

Quelle: bandainamcoent / Izuniy via Youtube